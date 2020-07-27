Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştı! İmza atacağı tarih...

Gelecek sezon için teknik direktörün kim olacağı halen netlik kazanmayan Fenerbahçe'de, tüm gözler Erol Bulut'a çevrilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da teknik direktör Bulut'un, sarı-lacivertlilere imza atacağı tarih de belli oldu.