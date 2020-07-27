Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştı! İmza atacağı tarih...
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Gelecek sezon için teknik direktörün kim olacağı halen netlik kazanmayan Fenerbahçe'de, tüm gözler Erol Bulut'a çevrilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da teknik direktör Bulut'un, sarı-lacivertlilere imza atacağı tarih de belli oldu.