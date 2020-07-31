Video Spor Fenerbahçe Junior Fernandes için harekete geçti

Fenerbahçe Junior Fernandes için harekete geçti

Fenerbahçe Junior Fernandes için harekete geçti
31.07.2020 | 22:23

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Önümüzdeki günlerde Erol Bulut'u takımın başına getirecek olan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Junior Fernandes için girişimlere başladı.

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