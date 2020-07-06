Video Spor Fenerbahçe kırmızıya alıştı

Fenerbahçe kırmızıya alıştı

Fenerbahçe kırmızıya alıştı
06.07.2020 | 16:06

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Bu sezon Süper Lig'de 10 kez kırmızı kart gören Fenerbahçe, hem Süper Lig hem de Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında, en çok oyuncusu atılan takım olarak dikkat çekiyor.

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