Fenerbahçe Kosovalı Blend Baftiu ile anlaştı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki Kosovalı orta saha Blend Baftiu ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli takımın, oyuncunun kulübü Ballkani ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.