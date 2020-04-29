Video Spor Fenerbahçe scout ağını genişletiyor

Fenerbahçe scout ağını genişletiyor

Fenerbahçe scout ağını genişletiyor
29.04.2020 | 14:38
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Son yıllarda transfere büyük bütçeler ayırmasına karşın başarıdan uzak kalan Fenerbahçe, scout ağını güçlendirmek için harekete geçti.

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