Fenerbahçe taraftarı Luiz Gustavo ve Mert Hakan'ı ıslıkladı Altay'ı alkışladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı. Olympiakos karşılaşmasında beklenmedik bir şekilde 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'de, taraftar da bazı oyunculara tepki gösterdi. Kaptan Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş ıslıklanırken Altay alkışlandı.