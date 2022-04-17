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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları | Video 17.04.2022 | 00:42
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Abdullah Avcı: Takım bugün her şeyi denedi; bir şampiyon gibi oynadı | Video 16.04.2022 | 00:31
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Josef de Souza'dan ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı | Video 15.04.2022 | 12:21
05:21
Metin Öztürk'ten Fatih Terim ve Nuri Şahin açıklaması! 14.04.2022 | 23:28
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Maçın bitti, saha bir anda karıştı | Video 14.04.2022 | 12:10
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Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya'da skandal... 12.04.2022 | 11:10
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Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı | Video 11.04.2022 | 15:33
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GALATASARAY HABERLERİ | Derbiden sonra Domenec Torrent: Ben gelmeden önce... 11.04.2022 | 09:29
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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! | Video 04.04.2022 | 15:02
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Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı | Video 03.04.2022 | 15:17
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları...