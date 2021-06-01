Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Lucas Biglia yarışı!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Lucas Biglia transferiyle alakalı olarak, "Ben Biglia'yı satmak için almadım. Şu anda Türkiye'nin tartışmasız en iyi oyuncusu. Biglia için Trabzonspor'dan ve Fenerbahçe'den teklif aldık" dedi.