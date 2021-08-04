Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku! Pereira kadro dışı bıraktı
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Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku! Pereira kadro dışı bıraktı 04.08.2021 | 16:01
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan flaş bir karar geldi. Deneyimli hoca, Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna Caner Erkin'i almadı. Deneyimli sol bekin kadro dışı kalmasıyla ilgili son gelişmeleri, A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı. İşte detaylar...