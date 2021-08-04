Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku! Pereira kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan flaş bir karar geldi. Deneyimli hoca, Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna Caner Erkin'i almadı. Deneyimli sol bekin kadro dışı kalmasıyla ilgili son gelişmeleri, A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı. İşte detaylar...