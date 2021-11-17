Video Spor Fenerbahçe'de derbiye özel prim | Video
Fenerbahçe'de derbiye özel prim | Video

Fenerbahçe'de derbiye özel prim | Video

17.11.2021 | 10:33

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, Galatasaray maçı öncesi futbolcuların motivasyonunu artırmak için takıma prim sözü verdi.

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