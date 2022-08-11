Fenerbahçe'de forvet arayışı son buluyor! Beşiktaş'ın 2 eski yıldızına kanca | Video
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Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transferler için düğmeye basıldı. Kadrosuna birçok ismi kazandıran sarı lacivertliler, transferde bu kez rotayı ezeli rakibi Beşiktaş'a çevirdi. Fenerbahçe, siyah beyazlıların 2 eski yıldızı Abobukar ve Batshuayi için düğmeye bastı, Portekizli teknik adam Jesus da bu isimlere onay verdi.