Fenerbahçe'de kritik hafta! Arda Güler gidecek mi? Yeni teknik direktör kim olacak? | Video
Yeni sezona yeni hoca ve yeni bir yapılanma ile başlayacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini devam ettiren sarı-lacivertliler, bir yandan da takımın gözbebeği Arda Güler'le yola devam etmek istiyor. Başkan Ali Koç ile bugün kritik bir görüşme yapacak olan genç yıldız, geleceğiyle ilgili kararını vermiş durumda. Arda Güler'in kararındaki kritik detay dikkat çekti.
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