Video Spor Fenerbahçe'de neşter vuruluyor

Fenerbahçe'de neşter vuruluyor

Fenerbahçe'de neşter vuruluyor
21.07.2020 | 14:18

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Süper Lig'i 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe'de neşter vuruluyor. Mevcut kadrodaki birçok isimle yollar ayrılacak.

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