Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Ali Koç, Arda Güler ile görüşecek | Video

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla oynadığı tüm maçlarda adından söz ettirmeyi başaran genç yıldızın, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor. Birçok dünya devinin transfer listesinde olduğu bilinen Arda Güler için konuşulan ücretler de rekor niteliğinde.