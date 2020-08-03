Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!
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Fenerbahçe'de hedef Juan Jesus ve Perotti! 03.08.2020 | 16:02
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Erol Bulut ayrılığı açıkladı! 03.08.2020 | 15:52
02:21
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! 03.08.2020 | 15:51
01:14
Erol Bulut açıklanıyor! 03.08.2020 | 15:51
00:42
"Galatasaray'ın Mensah'a bir ilgisi var" 03.08.2020 | 15:49
00:31
Galatasaray'da flaş Babel gelişmesi! "Kampa alınmayacak" 03.08.2020 | 15:48
01:37
Emre Bol: Erol Bulut ile Fenerbahçe arasında anlaşmazlık var 02.08.2020 | 19:47
02:04
Alpaslan Öztürk Fenerbahçe yolunda 01.08.2020 | 22:33
00:59
Enner Valencia Beşiktaş'a önerildi 01.08.2020 | 22:29
04:43
Fenerbahçe'den Roma çıkarması! 2 yıldız birden 01.08.2020 | 21:58
05:32
Kaan Ayhan transferi neden gerçekleşmedi? Canlı yayında açıkladı! 01.08.2020 | 19:25
02:48
Burak Yılmaz'dan Zeki Çelik'e teşekkür! 01.08.2020 | 14:53
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00:58
Fenerbahçe Junior Fernandes için harekete geçti 31.07.2020 | 22:23
05:11
Abdullah Avcı'da sona doğru 31.07.2020 | 22:23
01:41
Kaan Ayhan Sassuolo'ya imza atıyor 31.07.2020 | 21:34
03:00
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için fırsat kaçtı mı? 31.07.2020 | 18:59
00:56
Hıncal Uluç: Ligi dizayn edenler fikstürü mü dizayn edemeyecek? 31.07.2020 | 18:38
01:28
Galatasaray'da Kaan Ayhan transferinin parası Maicon'dan! 31.07.2020 | 14:14
02:17
Turgay Demir: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa... 31.07.2020 | 13:39
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde futbol yapılanması bu hafta tam olarak netleşiyor. Transferde de harekete geçen sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte yaşananlar...