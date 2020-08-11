Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici Galatasaray'ın gündeminde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yi gündemine aldı. Cimbom'un bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.