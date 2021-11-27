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Fenerbahçe'den Gökhan Akkan hamlesi! Devre arasında kaleye takviye... 27.11.2021 | 09:14
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in kızı ile gülümseten mücadelesi | Video 26.11.2021 | 12:53
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Diagne Marsilya maçı sonrasında konuştu! "Hayalim bu kupaya ulaşmak" 26.11.2021 | 10:09
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Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası konuştu! "Avrupa takımı gibi oynadık" 26.11.2021 | 01:42
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Olympiakos Fenerbahçe CANLI izle! Olympiakos FB maçı EXXEN ile canlı izle 25.11.2021 | 18:44
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Dimitris Pelkas: Ülkeme dönmek çok hoş 24.11.2021 | 23:48
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Vitor Pereira: Birçok sistemi deniyoruz 24.11.2021 | 23:45
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Sergen Yalçın'dan Ajax maçı yorumu! "Beşiktaş gibi oynamamız lazım" 24.11.2021 | 23:44
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EXXEN TV canlı izle! EXXEN TV canlı yayın nasıl izlenir? 24.11.2021 | 20:22
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Derbi kahramanı Crespo o anları anlattı! 23.11.2021 | 14:06
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Afrika ülkeleri takımları Türk formaları giyecek 23.11.2021 | 11:09
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Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz 23.11.2021 | 00:00
Altay Bayındır'ın sakatlığından sonra kaleye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan'ı transfer etmek için girişimlere başladı. İşte haberin detayları...