Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakim karşısında: Saldırıya karşı refleks olarak ittim!
19 Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası stat müdürü Ali Çelikkıran’ın darp edilmesine ilişkin aralarında futbolcu isimlerinde bulunduğu dava görülmeye devam etti. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş “sanık” sıfatıyla hakim karşısına çıktı. Savumasına “O gün maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı” şeklinde başlayan Yandaş, Çelkkıran’ı refleks olarak ittiğini söyledi. Duruşmada derbideki gibi taraflar arasında gergin anlar yaşandı.
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