Video Spor Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti | Video
Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti | Video

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti | Video

26.04.2025 | 12:47

Fenerbahçeli bir grup taraftar Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kalamış'ta toplanan sarı-lacivertli taraftarların Divan toplantısının yapıldığı tesislere yaklaşmalarına izin verilmedi. Güvenlik tedbirleri nedeniyle polis barikat kurup olay çıkmasına engel olurken, taraftarlar protestolarını bulundukları yerden çeşitli pankartlar açarak ve sloganlar atarak dile getirdiler.

Fenerbahçeli bir grup taraftar "Ali Koç istifa" ve "Derbi serilerini bitirdiniz, seri şekilde artık gidiniz" şeklinde pankartlar açarak tepki gösterdiler.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti | Video 01:32
Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti | Video 26.04.2025 | 12:47
Trabzonspor - Göztepe maçındaki çocuklar Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı 00:34
Trabzonspor - Göztepe maçındaki çocuklar Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı 24.04.2025 | 20:52
Felipe Melo, Al-Shabab maçını böyle takip etti! Haydi Terim! Haydi İmparator! | Video 00:54
Felipe Melo, Al-Shabab maçını böyle takip etti! "Haydi Terim! Haydi İmparator!" | Video 22.04.2025 | 11:26
Jose Mourinho: Hataların bedelini ödedik | Video 05:01
Jose Mourinho: "Hataların bedelini ödedik" | Video 21.04.2025 | 08:42
Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi | Video 00:16
Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi | Video 21.04.2025 | 08:42
Kocaelispor taraftarı, maç için İstanbul’da olan takımın oteline koştu | Video 01:32
Kocaelispor taraftarı, maç için İstanbul’da olan takımın oteline koştu | Video 20.04.2025 | 08:34
Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video 02:35
Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video 20.04.2025 | 08:34
Ole Gunnar Solskjaer: Kötü sonuçlar takımı olumsuz etkiliyor | Video 06:34
Ole Gunnar Solskjaer: "Kötü sonuçlar takımı olumsuz etkiliyor" | Video 20.04.2025 | 08:33
Trabzonspor, İrfan Can’ı mı istiyor? | Video 00:36
Trabzonspor, İrfan Can'ı mı istiyor? | Video 17.04.2025 | 12:55
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Galatasaray’a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım | Video 03:59
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: "Galatasaray'a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım" | Video 16.04.2025 | 12:58
Fenerbahçe sözleri Burak Yılmaz’ı çıldırttı | Video 00:29
Fenerbahçe sözleri Burak Yılmaz'ı çıldırttı | Video 14.04.2025 | 13:41
Hasan Arat: Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir | Video 09:03
Hasan Arat: "Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir" | Video 13.04.2025 | 12:40
Beşiktaş Divan Kurulu’nda gerginlik! Eski başkan Hasan Arat’a yumruklu saldırı! İşte o anlar... | Video 01:44
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik! Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı! İşte o anlar... | Video 12.04.2025 | 16:09
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video 00:21
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video 12.04.2025 | 10:57
Cristiano Ronaldo’nun Fas’taki otelinde korkutan yangın | Video 00:19
Cristiano Ronaldo'nun Fas'taki otelinde korkutan yangın | Video 08.04.2025 | 15:55
Ole Gunnar Solskjaer: İkinci yarı forması için savaşan oyuncular gördük | Video 06:22
Ole Gunnar Solskjaer: "İkinci yarı forması için savaşan oyuncular gördük" | Video 08.04.2025 | 08:44
Jose Mourinho’dan Okan Buruk açıklaması: Eminim Hollywood’dakiler de izlemiştir | Video 10:53
Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: "Eminim Hollywood'dakiler de izlemiştir" | Video 07.04.2025 | 08:36
Metin Öztürk, hakem raporunu açıkladı: Foti, Barış’ın annesine küfür etmiş 01:25
Metin Öztürk, hakem raporunu açıkladı: "Foti, Barış'ın annesine küfür etmiş" 04.04.2025 | 23:18
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 01:11
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 03.04.2025 | 22:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 02:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 03.04.2025 | 22:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY