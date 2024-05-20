Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra Tesisleri'nde takımı coşkuyla karşıladı | Video
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra'ya akın ederek takımı coşkuyla karşıladı.
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