Video Spor Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra Tesisleri'nde takımı coşkuyla karşıladı | Video
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra Tesisleri'nde takımı coşkuyla karşıladı | Video

Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra Tesisleri'nde takımı coşkuyla karşıladı | Video

20.05.2024 | 08:49

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra'ya akın ederek takımı coşkuyla karşıladı.

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Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi zaferinin ardından sarı-lacivertli oyuncuları tesiste coşkuyla karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, 1-0'lık derbi galibiyetinin ardından Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.
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