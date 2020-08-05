Fenerbahçeli Zajc ve Jailson'a talipler var
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Fenerbahçe'nin yıldızları transferin gözdesi durumunda. Sarı-lacivertli takımın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Miha Zajc'a İtalya'dan, Jailson'a ise Brezilya'dan teklifler olduğu öğrenildi.