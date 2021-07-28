Fenerbahçe'nin Boupendza transferinde son durum | Video

A Spor yorumcusu Serhan Türk, Fenerbahçe'nin Aaron Boupenza transferinde yaşanan gelişmeleri paylaştı. Serhan Türk, "Geçen senenin ikinci yarısından itibaren Boupendza, Fenerbahçe'nin asıl golcüsüdür diye bağırdım. Boupendza, Fenerbahçe'de olursa takımın farklı bir yola gireceğini düşünüyorum. En azından gol sorununu çözmüş olur diye düşünüyorum" dedi.