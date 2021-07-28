Fenerbahçe'nin Boupendza transferinde son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona yaklaştı | Video 28.07.2021 | 09:04
04:53
Fenerbahçe'nin Boupendza transferinde son durum | Video 28.07.2021 | 08:44
29:05
Fatih Terim'den PSV Eindhoven maçı öncesi çarpıcı açıklamalar! 27.07.2021 | 20:23
01:05
Fatih Terim'den Rachid Ghezzal itirafı! "Çok istedim..." 27.07.2021 | 18:09
18:23
Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme'den yeni sözleşme açıklaması! 27.07.2021 | 11:19
00:30
Busenaz Çakıroğlu, adaşı Busenaz Sürmeneli'yi böyle motive etti | Video 27.07.2021 | 10:56
01:35
A. Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Emre Mor transferi hakkında açıklama! 27.07.2021 | 09:47
01:13
01:13
08:36
Trabzonspor 2 - 1 Kasımpaşa MAÇ ÖZETİ (Hazırlık Maçı) 26.07.2021 | 21:40
02:24
02:12
01:05
Canlı yayında flaş Diego Godin sözleri! "Beşiktaş transfer ederse..." 26.07.2021 | 13:40
03:37
00:36
Galatasaray’ın yeni transferi Sacha Boey, İstanbul’da | Video 26.07.2021 | 08:44
02:33
01:10
Alexandru Cicaldau: "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum" | Video 25.07.2021 | 15:04
00:46
Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik | Video 25.07.2021 | 13:31
01:32
Galatasaray aynı gün 3 transfer birden yaptı | Video 25.07.2021 | 09:06
00:45
Trabzonspor’da Nwakaeme ve Ekuban’ın keyfi yerinde! 24.07.2021 | 20:54
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Fenerbahçe'nin Aaron Boupenza transferinde yaşanan gelişmeleri paylaştı. Serhan Türk, "Geçen senenin ikinci yarısından itibaren Boupendza, Fenerbahçe'nin asıl golcüsüdür diye bağırdım. Boupendza, Fenerbahçe'de olursa takımın farklı bir yola gireceğini düşünüyorum. En azından gol sorununu çözmüş olur diye düşünüyorum" dedi.