Video Spor Fenerbahçe'nin gözü Karagümrüklü Brahim Darri'de

Fenerbahçe'nin gözü Karagümrüklü Brahim Darri'de

Fenerbahçe'nin gözü Karagümrüklü Brahim Darri'de
20.07.2020 | 17:19

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Derbide Beşiktaş'a kaybederek Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybeden Fenerbahçe'de gözler artık tamamen transfere çevrilmiş durumda. Mevcut ekonomik koşullar gereği bonservisi elinde olan ya da genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Karagümrük'ten Brahim Darri'yi gündemine aldı. Kanarya, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenirken, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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