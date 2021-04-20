Video Spor Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır çalışmalara başladı! İşte idmandan ilk görüntüler...

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır çalışmalara başladı! İşte idmandan ilk görüntüler...

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır çalışmalara başladı! İşte idmandan ilk görüntüler...
20.04.2021 | 16:22

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Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, bileğindeki kırığın ardından tek başına çalışmalarını sürdürüyor. Sezonu kapatan Altay Bayındır'ın EURO 2020'ye yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

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