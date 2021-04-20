Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır çalışmalara başladı! İşte idmandan ilk görüntüler...
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Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, bileğindeki kırığın ardından tek başına çalışmalarını sürdürüyor. Sezonu kapatan Altay Bayındır'ın EURO 2020'ye yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.