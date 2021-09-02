Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mergim Berisha ve Max Meyer İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, son olarak Köln forması giyen Alman orta saha Max Meyer ve Salzburg forması giyen Alman forvet Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı 2 oyuncu da İstanbul'a geldi.Transferdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.