Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na tekmelik uyarısı

A Spor yorumcuları Emre Bol, Erman Toroğlu ve Reha Kapsal, Fenerbahçe-Göztepe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Bol ve Kapsal, Göztepe maçında yıldızlaşan sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na tekmelik takması yönünde uyarıda bulunurken; Toroğlu, şu an Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Okan Buruk'un futbolculuk döneminde ayağının kırıldığı maçla ilgili anısı anlattı.