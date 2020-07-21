Fenerbahçe'ye 2 stoper birden!
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Ana Haber programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Emre Bol, flaş açıklamalar yaptı. Bol, "Fenerbahçe kesinlikle 2 yabancı stoper alacak." dedi.