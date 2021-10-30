Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan iyi haber!

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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Altay Bayındır'dan iyi haber geldi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Seli Kul aktardı.