Video Spor FIFA menajeri Ceylan Çalışkan: Kaan Ayhan'ın serbest kalma bedeli 2 milyon Euro

FIFA menajeri Ceylan Çalışkan: Kaan Ayhan'ın serbest kalma bedeli 2 milyon Euro

FIFA menajeri Ceylan Çalışkan: Kaan Ayhan'ın serbest kalma bedeli 2 milyon Euro
03.07.2020 | 23:21

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FIFA menajeri Ceylan Çalışkan, Takım Oyunu programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalışkan, Fenerbahçe'nin uzun süredir yakından ilgilendiği Kaan Ayhan ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Çalışkan, milli futbolcunun serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğunu söyledi.

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