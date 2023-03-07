Formula 1 2023 sezonu başladı! Red Bull, Ferrari, Mercedes neler yapacak? | Songül Soysal
Formula 1’de 2023 sezonu Bahreyn’de başladı. Tarihin en uzun sezonu olacak olan 2023 sezonunda tüm gözler Verstappen ile Leclerc rekabetinde olacak. Favori olarak gösterilen Red Bull ne yapar? Ferrari için o sene bu sene mi? Hamilton 8. şampiyonluğunalacak mı? Songül Soysal değerlendirdi.
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