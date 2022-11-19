Formula 1'de Max Verstappen ve Vettel'in son yarışı | Songül Soysal A Spor'a değerlendirdi
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Formula 1'de 2022 sezonu Abu Dabi'de tamamlanıyor... Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan etmiş bir sonraki haftasında ise Red Bull takımlar şampiyonu olmuştu. Abu Dabi'de ise sezonun ikincisi belli olacak. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ile Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, ikincilik için mücadele edecek. Öte yandan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, F1'e veda ediyor... Sezonun son yarışı öncesi Songül Soysal değerlendirmelerde bulundu.