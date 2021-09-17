Frankfurt-Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan penaltı yorumu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak karakteri, özgüveni ve kalitesi var. Biz bir aileyiz. Kazandığımız, kaybettiğimiz veya bir penaltı kaçırdığımız zaman hep birlikteyiz." dedi.