Fransa - Almanya maçı sonrası ünlü futbolcu Paul Pogba'dan bira tepkisi

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Paul Pogba'nın Euro 2020 Fransa - Almanya maçı sonrası basın toplantısındaki bira tepkisi sosyal medyada olay oldu! Dünyaca Ünlü Futbolcu Cristiano Ronaldo da bir kaç gün önce Coca -Cola şişesine tepki göstermiş ve önünden kaldırmıştı.