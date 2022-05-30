Futbolcular doluya böyle yakalandı... Bursa'da maçı durduran dolu! | Video

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Bursa'da dün akşam saatlerinde bir anda yağan dolu, hayatı felç etti. Bazı vatandaşlar doluya piknik yaparken yakalanırken bazıları da futbol oynarken zor anlar yaşadı. Maça bir süre ara verildi.
Amatör lig maçına dolu yağışı nedeniyle bir süre ara verilirken dolunun durmasıyla birlikte maç devam etti.