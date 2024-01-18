Futbolcular, ligin ikinci yarısının başlamasını çamurda sevinerek kutladı | Video
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Tokat Belediye Plevnespor, bir aylık aranın ardından 16. haftada oynayacakları Nevşehir Belediyespor müsabakası için hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, ligin yeniden başlamasını yağmur nedeniyle balçığa dönen sahada kutladı.
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