Video Spor Futbolcular, ligin ikinci yarısının başlamasını çamurda sevinerek kutladı | Video
Futbolcular, ligin ikinci yarısının başlamasını çamurda sevinerek kutladı | Video

Futbolcular, ligin ikinci yarısının başlamasını çamurda sevinerek kutladı | Video

18.01.2024 | 12:23

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Tokat Belediye Plevnespor, bir aylık aranın ardından 16. haftada oynayacakları Nevşehir Belediyespor müsabakası için hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, ligin yeniden başlamasını yağmur nedeniyle balçığa dönen sahada kutladı.

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Yaklaşık bir aylık aranın ardından TFF 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarı maçlarına başlayacak olan Plevnespor, hafta sonu Nevşehir Belediyespor ile Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını Uzunburun Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanı yağmur altında yapan futbolcular, ligin ikinci yarısını idman sonunda çamura dönen sahada kayarak kutladılar. Çamurlu sahada gönüllerince eğlenen futbolcular, bu anları da cep telefonu kamerası ile kaydettiler.
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