Video Spor "Futbolda şike" davası

"Futbolda şike" davası

17.07.2020 | 17:57

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin, futbolda şike davasında 36 sanık hakkındaki beraat kararlarının, usülden bozulması hükmüne uyulmasına karar verdi.

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