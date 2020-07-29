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Futbolda tarihi kararlar!

Futbolda tarihi kararlar!
29.07.2020 | 18:58

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil Riva'daki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Alınan kararlara göre; Süper Lig'de yeni yabancı kuralı 2021-2022 sezonuna ertelendi. Ayrıca Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bu sezon küme düşme olmayacak. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla, 2021-2022 sezonundan itibaren ise 20 takımla oynanacak.

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