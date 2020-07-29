Futbolda tarihi kararlar!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil Riva'daki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Alınan kararlara göre; Süper Lig'de yeni yabancı kuralı 2021-2022 sezonuna ertelendi. Ayrıca Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bu sezon küme düşme olmayacak. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla, 2021-2022 sezonundan itibaren ise 20 takımla oynanacak.