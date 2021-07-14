Video Spor Galatasaray 2020 - 2021 sezonu formalarını tanıttı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon forma tasarımları...

Galatasaray 2020 - 2021 sezonu formalarını tanıttı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon forma tasarımları...

Galatasaray 2020 - 2021 sezonu formalarını tanıttı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon forma tasarımları...
14.07.2021 | 12:19

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