Galatasaray 939 gün sonra frikik golü attı
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Galatasaray Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar 939 gün sonra frikik golü attı.