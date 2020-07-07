Galatasaray Alanya'ya gitti
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Son dakika... Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kolombiyalı yıldız Falcao, kafilede yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Lemina da İstanbul'da kaldı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.