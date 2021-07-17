Galatasaray Alioski ile anlaşamadı!

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi Transfer programında Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeyi aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Makedon sol bek Alioski ile anlaşamadı. Oyuncu tarafı, görüşmelerin uzaması nedeniyle masadan kalktı" dedi.