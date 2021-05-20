Galatasaray Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladı!

Galatasaray, sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katarak yaptı. A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan canlı yayında transferin detaylarını aktardı. Kaplan, Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına anlaştığı ve ilk sezon için 5.5 milyon TL, ikinci yıl için 6.5 milyon TL, üçüncü yıl için ise 7.5 milyon TL ödeyeceğini aktardı.