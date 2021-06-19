Video Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Biz kazandık ama kimse kaybetmedi"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Biz kazandık ama kimse kaybetmedi"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas:
19.06.2021 | 23:30

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Galatasaray'da 5 başkan adayının yarıştığı olağan seçimli genel kongresi sona erdi. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte girdiği son düzlükte geriden gelerek Galatasaray'ın 38. başkanı seçildi. Elmas, "Bugün biz seçimi kazandık ama kimse bir şey kaybetmedi." dedi.

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