Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer sözleri! 'Mali tablodaki durum..." | Video
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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Ankara'da açıklamalarda bulundu. Anıtkabir'e çelenk bırakarak hatıra defterine yazı yazan Elmas, transfer sürecini değerlendirdi. Fatih Terim ile birlikte önümüzdeki senelerin planlarını yaptıklarını ifade eden Burak Elmas, mali tablonun olumlu olmadığını ifade etti.