Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in toplantısından flaş detaylar | Video
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Teknik Direktörü Terim'i stada davet etti! İşte Mustafa Cengiz ve Fatih Terim Türk Telekom Stadı'ndaki toplantısından flaş detaylar...