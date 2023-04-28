Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti | Video 28.04.2023 | 14:12 Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcular, 3 gruba ayrılarak önce topla çalışmalar, daha sonra ise top kapma çalışmaları yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş derbisinin taktiği üzerinde duruldu.

Antrenman öncesinde İspanyol futbolcu Juan Mata'nın 35. yaş günü kutlandı. Mata için pasta kesildikten sonra deneyimli futbolcu takım arkadaşlarının ve teknik heyetin tebriklerini kabul etti. Juan Mata, takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada ise, "Çok teşekkür ederim. Sezonun çok önemli bir anındayız. Hep birlikteyiz. Herkes için zor anlar olabilir ama birlikte olmamız önemli. Gomis'in de dediği gibi takımı herkesin önüne koymamız gerekiyor. 25 yaşıma girdim. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.