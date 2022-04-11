GALATASARAY HABERLERİ | Derbiden sonra Domenec Torrent: Ben gelmeden önce...

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Aslan dev derbiyi 2-0 kaybetti. Maçtan sonra teknik direktör Domenec Torrent önemli açıklamalarda bulundu. Torrent, "Sahada neler oldu, yeni gördüm. Dengeli bir maçtı. Onlar biraz daha yapışık oynadılar. 2 kez kontradan geldiler ve biri gol oldu. Biz ikinci yarıda geriden çıkışları güzel yaptık diye düşünüyorum. Bence iki taraf için de dengeli bir maç oldu. Bir taraf üstün olmadı. Ben gelmeden önce de ben geldikten sonra da kulüp için zor bir sezondu. Başkan değişikliğinden bunu anlayabiliriz. " dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)