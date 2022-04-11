GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu: Galatasaray ve Domenec Torrent zavallı!

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GALATASARAY HABERLERİ | Derbiden sonra Domenec Torrent: Ben gelmeden önce... 11.04.2022 | 09:29
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sarı kırmızılı ekip deplasmanda ezeli rakibine 2-0 kaybetti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ı bu sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Uzun yıllardır böyle Galatasaray görmedim. Bu kadar zavallı bir Galatasaray görmedim. Domenec Torrent zavallı, oyuncular zavallı... Fenerbahçe planlı ve programlı oynadı. dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)