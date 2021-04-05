Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim hakkında flaş sözler! 'Kulübü mü yönetmek istiyorsun?'

Erman Toroğlu, Sergen Yalçın hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın entübe olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ı hayata döndürdüğünü ifade eden Erman Toroğlu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için de 'Takımımı mı yoksa kulübü mü yönetmek istiyorsun?' diyerek dikkat çekici bir konuyu araladı. İşte son dakika haberinin detayları...