GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e: Galatasaray büyük takım haberin var mı?
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A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirrmelerde bulundu. Uluç, "Fatih Terim ısrarla ve inatla yanlışları göremiyor. Muslera, topa ayakla vurmayı bilmiyor. Fatih Hocam, Galatasaray büyük takım haberin var mı?" ifadelerinde bulundu.